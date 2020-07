Coronavirus: chiffres records de nouvelles contaminations, érosion du soutien aux gouvernements

Un agent de santé tient un thermomètre sur un site de test du Covid-19 à St. John's Well Child and Family center à Los Angeles le 24 juillet 2020 ( AFP / VALERIE MACON )

La pandémie de coronavirus continue de s'étendre, avec plus de 280.000 nouveaux cas quotidiens de contamination recensés jeudi vendredi, deux chiffres records qui entraînent de nouvelles restrictions dans le monde.

Plus de 5 millions de nouveaux cas ont été officiellement déclarés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers des cas détectés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, fin décembre.

Seuls 35% des Britanniques sondés jugent ainsi positivement l'action du gouvernement (-3% par rapport à juin).

Le soutien aux pouvoirs publics recule aussi aux Etats-Unis, avec 44% de mécontents (+4%) ou au Japon où plus d'un sondé sur deux (51%) estime que les autorités gèrent mal la crise.

Les Français en revanche se montrent davantage satisfaits (+6 points) de l'action du gouvernement, même s'ils restent globalement mécontents à 41%.

Contrôles de voyageurs en Europe, restrictions pour les étudiants étrangers aux Etats-Unis, ports de masques obligatoires: les mesures sanitaires contre l'épidémie de coronavirus reprennent de la vigueur.

Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé avec 145.546 décès liés au Covid-19, plus de 70.000 nouveaux cas ont encore été dénombrés vendredi, ainsi que 1.157 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Le gouvernement de Donald Trump, qui, dans le contexte de la pandémie, a déjà suspendu la délivrance de visas, a ciblé vendredi les étudiants étrangers.

Ceux-ci ne pourront plus entrer aux Etats-Unis si leurs cours sont en ligne, ce qui risque d'être le cas dans de multiples universités à cause du coronavirus. Le pays compte près d'un million d'étudiants étrangers.

Dans ce pays, l'imposition du port du masque gagne aussi du terrain: le géant des fast-food McDonalds va obliger tous ses clients à en porter à partir du 1er août.

En Europe, l'épidémie a tué 207.599 personnes pour plus de 3 millions de cas, selon un comptage de l'AFP.

"La récente résurgence de cas de Covid-19 dans certains pays après l'assouplissement des mesures de distanciation est certainement une cause d'inquiétude", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plusieurs pays de la région ont renforcé les contrôles des voyageurs.

La France, où la circulation virale est en "nette augmentation" selon les autorités sanitaires, a rendu obligatoires les tests pour les voyageurs arrivant de 16 pays, dont les Etats-Unis et l'Algérie.

Le Premier ministre Jean Castex a recommandé aux Français d'"éviter" de se rendre en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, où le gouvernement a ordonné vendredi la fermeture des discothèques et bars de nuit face à l'augmentation des infections.

En Angleterre, l'obligation de porter le masque dans les magasins et les supermarchés est entrée en vigueur alors que piscines et salles de sport sont appelées à réouvrir samedi.

La Corée du Sud a signalé samedi une recrudescence des cas de nouveau coronavirus, enregistrant son bilan le plus élevé en près de quatre mois, avec 113 nouveaux cas, dont 86 personnes arrivées de l'étranger.

Le pays était en février le deuxième le plus touché par l'épidémie, après la Chine où elle était apparue. Mais les autorités sud-coréennes sont parvenues à maîtriser la situation au travers d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans imposer de confinement obligatoire.

Au Vietnam, les autorités ont annoncé samedi avoir détecté le premier cas de coronavirus localement transmis en près de 100 jours, dans un pays qui se targue de son succès apparent dans la lutte contre la pandémie avec zéro décès.

Le championnat de foot chinois a lui repris samedi, après une interruption de cinq mois. Tête vers le sol, les joueurs ont respecté une minute symbolique de silence en hommage aux victimes de la pandémie, apparue à Wuhan au tournant de l'année.

En Amérique latine, les annulations de festivités et d'événements sportifs se multiplient. Sao Paulo a décidé de reporter sine die son carnaval.

Une veuve et ses cinq enfants montrent le 23 juillet 2020 une photo de leur époux et père, Joaquin Barrera, mort du Covid-19 comme ses parents et deux de ses frères à Santiago Nonualco, au Salvador ( AFP / Yuri CORTEZ )