Coronavirus : «Chaque épidémie révèle les stéréotypes d'une époque»

Méfiance, défiance, suspicion... Difficile de trouver le bon terme mais depuis l'apparition du coronavirus en Chine, certains comportements interrogent. « Nous avons des gens qui nous appellent parce qu'ils ont croisé quelqu'un d'origine asiatique dans la rue qui se mouchait », déplore par exemple le médecin urgentiste français Patrick Pelloux.Pour Frédéric Le Marcis, professeur d'anthropologie à l'ENS (École normale supérieure) de Lyon et directeur de recherche à l'IRD (Institut de recherche pour le développement), le schéma ne fait que se répéter : à chaque épidémie son bouc émissaire. De la peste noire au Moyen-Âge jusqu'à Ebola aujourd'hui - son domaine de recherche -, il analyse pour Le Parisien les ressorts de ces amalgames infondés. Avec cette nouvelle épidémie, la communauté chinoise, ou plus globalement asiatique, risque d'être stigmatisée. Est-ce quelque chose que vous craignez ?Frédéric Le Marcis. C'est un risque et aussi, déjà, une réalité. D'un point de vue épidémiologique et géographique, il y a des amalgames à déconstruire : d'abord, la métropole de Wuhan n'est pas toute la Chine. Pourtant, les discours généralisant donnent l'impression que tous les Chinois sont susceptibles de transmettre le virus. C'est totalement faux, tant au regard de la répartition de l'épidémie en Chine aujourd'hui que du point de vue des modes de transmission et des outils de prévention. LIRE AUSSI > Coronavirus : pourquoi il ne faut pas céder à la psychoseCe type de peur n'est pas nouveau et la façon dont les épidémies ont été perçues dans l'histoire révèle toujours les stéréotypes d'une époque à travers la mise à l'index de boucs émissaires. Déjà lors de l'épidémie de peste noire (1347-1352), les juifs ont été accusés de propager le mal et ont été massacrés. Lors de l'apparition du syndrome du sida, même processus. On a d'abord ciblé ce qu'on ...