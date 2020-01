Coronavirus : ce qu'il faut savoir si vous comptez voyager en Asie

Thaïlande, Taïwan, Viêt Nam, Népal... Plusieurs Etats voisins de la Chine sont touchés par l'épidémie de coronavirus. Une maladie faiblement mortelle -de l'ordre de 1 à 3 % des personnes contaminées- mais suffisamment contagieuse pour inquiéter des voyageurs en partance vers ces destinations touristiques.L'Organisation mondiale de la santé (OMS) « ne préconise pas à ce stade de restrictions de voyages ni la mise en place de procédures de dépistage pour les pays concernés », a rappelé le ministère des Affaires étrangères lundi. Il est néanmoins « fortement recommandé de reporter tout déplacement à Wuhan et dans toute la province de Hubei ». Pour les autres pays d'Asie, les recommandations sont simples.Éviter les foules et se laver les mains« Comme pour la plupart des maladies à transmission respiratoire, il faut éviter les contacts vraiment proches avec une personne malade, éviter les foules, et, surtout, se laver les mains », rappelle Paul-Henri Consigny, médecin infectiologue, directeur du centre médical de l'Institut Pasteur, à Paris.« Les voyageurs doivent se promener avec une solution hydroalcoolique. Si tout le monde se lavait les mains parfaitement, on aurait beaucoup moins d'épidémies », insiste-t-il. Se tenir à distance des animauxLe ministère de la Santé demande également d'éviter tout contact avec des animaux, vivants ou morts. Le virus ayant été transmis à l'homme par un animal qui se trouvait, très certainement, sur le marché aux fruits de mer de Wuhan, où cohabitaient serpents, blaireaux ou encore rats.Le marché, une activité souvent conseillée par les guides touristiques, est-il à bannir lors de votre séjour ? « Depuis Wuhan, on ne connaît pas d'autre transmission par réservoir animal, explique Paul-Henri Consigny. Mais rien n'indique que ce réservoir ne puisse pas être présent dans d'autres lieux, voire que le virus puisse repasser dans l'autre sens, de ...