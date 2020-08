Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Castex annonce de nouvelles distributions de masques aux plus modestes Reuters • 27/08/2020 à 11:18









CORONAVIRUS: CASTEX ANNONCE DE NOUVELLES DISTRIBUTIONS DE MASQUES AUX PLUS MODESTES PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a une nouvelle fois exclu jeudi la généralisation de la gratuité des masques mais a précisé que le gouvernement continuerait à en fournir à ceux qui sont dans les situations les plus précaires et aux plus vulnérables. Alors que le gouvernement a déjà fourni 50 millions de masques à trois millions de familles modestes et en situation de précarité, soit environ neuf millions Français, "nous avons décidé de renouveler cette opération en octobre et aussi souvent que ce sera nécessaire jusqu'à la fin de l'épidémie", a annoncé le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Les personnes présentant un risque accru du fait de leur état de santé peuvent également se faire prescrire des masques par leur médecin, a-t-il rappelé. (Jean-Michel Belot et Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

