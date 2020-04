Coronavirus: Bruno Retailleau plaide pour le recours au "suivi numérique"

Il veut un système pour alerter les utilisateurs d'un risque de contagion, pas pour contrôler le confinement de la population.

Bruno Retailleau à Paris, le 5 février 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Le suivi numérique est fondamental" pour sortir de l'épidémie, a estimé mardi 7 avril le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau. Face aux inquiétudes sur la protection de la vie privée et des libertés, il s'est prononcé pour l'utilisation d'un "système d'alerte" qui préserve l'anonymat et sur la base du "libre consentement".

"Je pense que le suivi numérique est fondamental. On ne sortira pas de cette épidémie, on ne sortira pas du confinement, sans que l'on puisse avoir des outils de suivi numérique", a déclaré M. Retailleau sur franceinfo. "Quel est le problème ? Est-ce que nous voulons avoir des outils qui nous permettent de lutter contre la pandémie, ou est-ce que nous voulons avoir encore plus de morts ? ", a-t-il interrogé, relancé par franceinfo sur la question de la démocratie et du respect des libertés.

Selon le sénateur de Vendée, il existe des technologies "beaucoup moins intrusives" que celle consistant "à géolocaliser les Français".

"Libre consentement, volontariat"

"On peut respecter les libertés publiques avec des technologies qui sont beaucoup moins intrusives parce qu'elles préservent l'anonymat", a-t-il insisté. M. Retailleau a ensuite précisé à l'AFP qu'il faisait référence à l'utilisation d'une application "d'alerte" sur la base "du libre consentement, du volontariat".

Le Bluetooth permettrait "une remontée d'informations" pour prévenir les sujets ayant pu être en contact avec une personne qui a été dépistée positive au Covid-19 , afin qu'elles-mêmes puissent se faire tester. "C'est un système d'alerte, non pas pour le suivi du confinement, mais pour la prévention de la contagion", a-t-il encore précisé.

"Il ne faut rien s'interdire, il faut bien entendu avoir énormément de précautions, on peut même désigner une commission de suivi de ces technologies", a souligné Bruno Retailleau sur franceinfo, citant "une méthode sur laquelle un consortium est en train de travailler (...) qui utiliserait la technologie Bluetooth".

"Mais attention, on est ramené finalement à notre pénurie initiale", a-t-il mis en garde. "Si nous n'avons pas les masques pour généraliser le port du masque, si nous n'avons pas les tests pour avoir un dépistage massif, même le suivi numérique ne servira à rien".