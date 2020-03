Coronavirus: Bruno Le Maire veut "redémarrer" l'économie "le plus fort possible, le plus vite possible"

S'il estime que la première réponse à l'impact du Covid-19 sur l'activité économique doit être nationale, le ministre de l'Economie ouvre la porte à des mesures de relance à l'échelle européenne, par le biais de "l'instrument budgétaire.

Bruno Le Maire, le 3 mars 2020, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Face à la propagation du coronavirus en France, le gouvernement va renforcer le dispositif de soutien aux entreprises dont l'activité est pénalisée par le coronavirus. Ce mercredi, le ministre de l'Economie a martelé sa volonté de "redémarrer" l'activité économique, souhaitant par ailleurs que l'Eurogroupe mette "sur la table la possibilité de recourir à l'instrument budgétaire".

Des "dépenses budgétaires supplémentaires pour relancer la croissance" ?

"L'essentiel, c'est que l'activité économique française puisse redémarrer le plus fort possible, le plus vite possible" , a t-il déclaré à l'antenne de BFM Business . "Il faut être prêt à une réponse rapide mais la réponse aujourd'hui est d'abord nationale", a t-il encore ajouté, ouvrant la porte à un plan de relance de l'Eurogroupe par le budget européen.

"Il faut que nous soyons prêts, si on voit qu'il y a besoin de dépenses budgétaires supplémentaires pour relancer la croissance, soutenir l'activité, il faut que nous soyons prêts à utiliser cet instrument budgétaire qui aujourd'hui me parait plus efficace que l'instrument monétaire".

Pays et territoires comptant des cas confirmés de nouveau coronavirus, au 3 mars à 17h00 GMT ( AFP / )

La veille, le ministre avait adressé un message de soutien aux représentants des entreprises. "Nous répondrons aux attentes, nous répondrons aux besoins de tous les chefs d'entreprises, sans exception", a déclaré le ministre à l'issue d'une réunion avec des représentants des entreprises. "Notre responsabilité c'est de faire en sorte que cet impact soit le plus limité possible et que l'activité économique puisse redémarrer après le virus dans les meilleurs délais possibles", a-t-il encore ajouté.