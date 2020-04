Coronavirus : Bruno Le Maire salue une "vraie victoire française" après l'accord européen

Après des jours de discussions infructueuses, les 27 Etats membres de l'Union européenne sont parvenus à une solution commune pour relancer l'économie face à la pandémie de Covid-19, avec un "fonds de relance" dont se félicite le ministre français de l'Economie. La question sensible de la mutualisation des dettes reste toutefois en suspens.

Bruno Le Maire, à Bercy, le 9 avril 2020 ( AFP / Ludovic MARIN )

"C'est un immense soulagement". Ce vendredi 10 avril, Bruno Le Maire a salué sur Europe 1 l'accord arraché entre les 27 ministres européens des Finances au sujet de la réponse économique face au Covid-19.

Le risque était de "voir exploser l'UE"

Ce terrain d'entente constitue selon le ministre un "excellent accord" pour les Européens, après des semaines d'atermoiements sur fond de fracture entre les pays du Sud et ceux du Nord, en particulier les Pays-Bas, longtemps inflexibles dans ces discussions. Ce texte "marque l'unité des Etats européens" estime t-il, après des "négociations très dures". "Nous ne pouvions pas échouer. Ce qui était en jeu, c'était la construction européenne". "Le risque était grand de voir exploser l'UE, de voir disparaitre la zone euro", estime Bruno Le Maire.

Cet accord est une "vraie victoire pour l'Europe", mais aussi une "vraie victoire française" avec l'accord sur un "fonds de relance" européen, affirme t-il. Le texte final retenu par l'Eurogroupe évoque ainsi ce mécanisme, dont "les aspects juridiques et pratiques", notamment le "financement", devront encore être définis.

Augmentations journalières des morts du Covid-19 en France, des personnes en réanimation, des hospitalisation et des sorties d'hôpital, au 9 avril ( AFP / )

Ce fonds doit permettre de "financer les investissements au lendemain de la crise pour que l'économie européenne redémarre le plus vite possible". Selon le ministre, l'accord "permet de dégager 550 milliards d'euros pour fin toutes les économies de l'UE, notamment celles qui ont besoin de soutien. Ce sont des moyens supplémentaires disponibles pour financer le redressement économique".

L'Eurogroupe n'a en revanche pas tranché la question brûlante de la mutualisation de la dette, les "coronabonds" destinés à soutenir l'économie à plus long terme, qui divise les pays du nord et du sud de l'UE. "Le débat est posé, ça progresse. Le pas qui a été franchi hier est un pas absolument majeur vers plus de solidarité européenne", estime Bruno Le Maire.