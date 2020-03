Coronavirus : Bruno Le Maire appelle la grande distribution au patriotisme économique

Le ministre de l'Economie a vanté le comportement "exemplaire" de la grande distribution, demandant un "nouvel effort" de leur part. Plusieurs plans de soutien aux producteurs français ont déjà été annoncés.

Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, le 1ç mars 2020 ( POOL / Ludovic MARIN )

Achetez français!. Tel est le message passé ce mardi 24 mars par Bruno Le Maire, qui a lancé un appel aux groupes de distribution. "Les grands distributeurs jouent parfaitement le jeu", a t-il fait valoir sur franceinfo , évoquant une attitude "exemplaire" face au choc de l'épidémie de coronavirus.

Le ministre a ensuite appelé les distributeurs à un "nouvel effort" : "approvisionnez vous chez des producteurs français!". "J'appelle à acheter des produits français à des agriculteurs français", a t-il poursuivi que ce soit dans les secteurs du lait, de la marée, des fruits et légumes, ou de l'élevage.

Les prix s'effondrent, plusieurs enseignes prennent les devants

Du côté des grandes firmes de distribution, Carrefour et Intermarché ont annoncé des mesures de soutien aux maraîchers et pêcheurs français face à la chute de la consommation des produits frais. Carrefour a ainsi fait savoir qu'il s'engageait "auprès de plusieurs mareyeurs dont le groupe Océalliance, premier acteur français, pour soutenir la pêche française en garantissant des volumes et des prix d'achat sur une dizaine d'espèces majeures", en s'engageant "à conserver autant qu'il le peut ses rayons traditionnels ouverts".

Pays et territoires comptant des cas confirmés de nouveau coronavirus, au 23 mars à 19H00 GMT ( AFP / )

Intermarché, de son côté, a annoncé "un plan média national d'envergure pour sensibiliser les Français (...) et les inciter à consommer notamment plus de fraises et d'asperges françaises, ainsi que de poisson issu de la pêche fraîche française". En effet, rappelle l'enseigne, "suite aux fermetures des restaurants et des cantines scolaires, et plus largement au confinement instauré dans le pays, la demande de poisson comme de fruits et de légumes frais est au plus bas".