Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Boris Johnson est sorti des soins intensifs Reuters • 09/04/2020 à 20:33









CORONAVIRUS: BORIS JOHNSON EST SORTI DES SOINS INTENSIFS LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du COVID-19, est sorti jeudi de l'unité de soins intensifs de l'hôpital St Thomas de Londres où il avait été placé il y a trois jours en raison d'une détérioration de son état de santé, a annoncé son porte-parole. "Le Premier ministre a été transféré ce soir de l'unité de soins intensifs aux salles de soins, où il sera attentivement suivi pendant la première phase de son rétablissement", a déclaré son porte-parole. (Andy Bruce et William James, version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.