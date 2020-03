Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Blanquer n'envisage pas de réduire les vacances d'été, pense à des "modules de rattrapage" Reuters • 20/03/2020 à 20:43









CORONAVIRUS: BLANQUER N'ENVISAGE PAS DE RÉDUIRE LES VACANCES D'ÉTÉ, PENSE À DES "MODULES DE RATTRAPAGE" PARIS (Reuters) - Jean-Michel Blanquer a déclaré vendredi soir que la crise du coronavirus ne devrait pas entraîner une modification des vacances scolaires d'été en France mais que seraient sans doute mis en place des "modules de rattrapage" pour les élèves qui en auraient besoin. "L'enseignement à distance ne peut pas remplacer l'enseignement en présence", a dit le ministre de l'Education nationale sur BFM TV. L'ensemble des écoles de France sont fermées depuis lundi dernier et des plans d'enseignement à distance ont été mis en place à des degrés divers, a rappelé le ministre, saluant au passage les 850.000 enseignants français, "totalement investis dans cette nouvelle phase". Jean-Michel Blanquer a souligné que cette situation exceptionnelle risquait de créer ou d'accentuer les inégalités entre les enfants des foyers favorisés ou défavorisés. "Ça ne devrait pas m'amener à changer les vacances d'été", a-t-il dit. "Par contre, nous développerons certainement des modules de soutien scolaire gratuit pour les élèves les plus en difficultés, pour les élèves de milieux défavorisés, pour qu'au début du mois de juillet et à la fin du mois août on puisse proposer des éléments de rattrapage", a-t-il poursuivi. Quant aux épreuves du brevet des collèges pour les élèves de 3e et de baccalauréat pour les lycéens en classes de 1ère et de Terminale, le ministre de l'Education nationale a déclaré: "Évidemment, les décisions que je prendrai seront guidées par la bienveillance". "Je vais m'efforcer de garder les délais qui étaient prévus", a-t-il poursuivi, soit des épreuves programmées au mois de juin. "Les modalités pourraient évoluer pour tenir compte de la situation." (Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.