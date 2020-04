Coronavirus : bientôt une indemnité "perte de gains" pour les artisans et commerçants ?

Cette indemnité, d'un montant maximal de 2.500 euros, "devrait prochainement voir le jour" et serait versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Bientôt une aide pour les artisans et les commerçants durement touchés par la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus ? La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a annoncé jeudi la probable mise en place d'une " indemnité perte de gains" pour les artisans et commerçants , financée par la sécurité sociale des indépendants. Cette indemnité d'un montant maximal de 2.500 euros "devrait prochainement voir le jour" et serait versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui est présidé par la CPME, selon un communiqué de l'organisation patronale.

"Cette aide exceptionnelle devrait être cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement à l'intention des petites entreprises", précise la CPME. Ce fonds de solidarité prévoit une indemnisation à hauteur de 1.500 euros maximum pour toutes les petites entreprises ayant vu leur chiffre d'affaires diminué d'au moins 50% par rapport à mars et avril 2019, plus une aide 2.000 euros accordée au cas par cas pour celles menacées de faillite.

La nouvelle aide annoncée par la CPME "ne pourrait excéder le montant des cotisations à la retraite complémentaire des indépendants (RCI)", et "devrait, en principe, être uniquement conditionnée au fait d'être en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019 ", précise encore le communiqué. Les finances publiques ne seraient pas mises à contribution dans ce dispositif, précise encore l'organisation patronale.