Coronavirus au Nigeria : 58 personnes placées en quarantaine

Cinquante-huit personnes ayant eu des contacts avec l'Italien infecté par le nouveau coronavirus à Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont été placées en quarantaine, a déclaré lundi le ministre de la Santé, Osagie Ehanire, alors que la situation évolue rapidement. Le premier cas de nouveau coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé vendredi 28 février au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants. En tout cas, les événements des derniers jours pourraient suggérer une nouvelle augmentation du nombre de cas dans les jours ou les semaines à venir dans ce pays.Lire aussi Coronavirus au Nigeria : les kits de protection à des prix « déraisonnables »Retracer le parcours du patient « zéro »L'Italien, employé pour Lafarge Africa Plc, une entreprise de ciment située dans l'État d'Ogun, était arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février et avait fait le trajet jusqu'à sa ville de résidence. Il est depuis vendredi hospitalisé dans un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses dans le quartier Yaba à Lagos. Les autorités ont lancé des recherches pour retrouver tous ceux avec lesquels il aurait pu être en contact avant le diagnostic et ont pour l'instant identifié 19 personnes à Lagos et 39 personnes dans l'État d'Ogun, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Abuja. « Nous sommes en contact avec ces personnes, qui sont sous...