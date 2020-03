Coronavirus : « Au CHU de Strasbourg, nous avons besoin d'aide »

Moins débordés que les hôpitaux de Mulhouse et Colmar dans le Haut-Rhin où a flambé le plus intense foyer épidémique hexagonal, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans le Bas-Rhin voisin, sont néanmoins durement touchés. Très, très « speed », son directeur général, Christophe Gautier, fait le point de la situation en milieu de journée du 25 mars.

Le Point : Êtes-vous saturés, toujours en crise ou sortez-vous la tête de l'eau ?

Christophe Gautier : Tous nos lits de réanimation dédiés aux patients testés positifs au coronavirus (Covid+) et en détresse respiratoire sont occupés. Nous approchons de nos limites. Nous avons besoin d'aide et de délestage vers des hôpitaux moins saturés. Sous l'égide de notre agence régionale de santé, nous transférons des malades en Allemagne, à Fribourg, en Rhénanie-Palatinat et vers le CHU de la Sarre. Nous en avons transféré 20.

700 à 1 000 appels journaliers supplémentaires liés au virus

Cela fait trois semaines que vous êtes dans la tourmente. Décrivez-nous la situation ?

Le CHU s'est transformé. Sans oublier les autres urgences, il est dédié au Covid-19. Il y a une plateforme spécialisée au centre 15, avec des étudiants en médecine, pour répondre aux 700 à 1 000 appels journaliers supplémentaires liés au

