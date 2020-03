Coronavirus : Atalanta-Valence, le match de trop ?

Pour l'Atalanta Bergame et ses tifosi, le 19 février avait tout d'une journée historique. La modeste équipe du championnat italien accédait pour la première fois à un 8e de finale de la Ligue des champions face au club espagnol de Valence CF. Une consécration pour le club qui faisait, cette année, ses débuts dans la cour des grands européens. Faute de pouvoir se jouer à Bergame (le terrain n'étant pas aux normes) le match est organisé à Milan, la toute proche capitale de la Lombardie. Pas de quoi refroidir 43 000 supporteurs bergamasques, bien décidés à prendre d'assaut le mythique stade de San Siro.

« Une très belle ambiance », se rappelle encore Alessandro*, fan de la Dea (la déesse, surnom donné au club de l'Atalanta) présent ce jour-là. Alors que les autorités craignaient de vives tensions avec les quelque 2 500 tifosi espagnols qui ont fait le déplacement, il n'en est rien. Bien au contraire : « Avant le match, ils étaient avec nous, on buvait des bières et on prenait des photos ensemble », explique Alessandro. Bref, la fête était parfaite jusque sur le tableau d'affichage : une victoire solide 4-1 pour l'équipe italienne.

Mais un mois après cette soirée historique, la liesse du 19 février a viré au cauchemar. Aujourd'hui, Bergame pleure ses morts : plus de 1 000

