Coronavirus : après la ruée dans les grandes surfaces, les Français se font livrer

Depuis la mise en place du confinement, les livraisons à domicile ont bondi de 90% et les achats effectués en ligne et récupérés dans des "drive" près de 75%, selon le cabinet Nielsen.

Un livreur à Paris le 23 mars 2020. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les images avaient fait le tour des médias et des réseaux sociaux : avant l'annonce attendue du confinement, les Français se sont rués sur les produits de grande consommation dans les supermarchés. Une fois le confinement mis en place, le 17 mars, ils ont peu à peu délaissé les grandes surfaces au profit des petits commerces et de la livraison à domicile, observé le cabinet Nielsen dans une étude dévoilée jeudi 26 mars.

Du 16 au 22 mars, les ventes de produits de grande consommation sont restées exceptionnelles avec une hausse de 30% par rapport à la même semaine de 2019, après avoir déjà grimpé de 38% les sept jours précédents, qui avaient battu "tous les records", montre l'étude. Toutefois la semaine a été très contrastée : après une flambée des achats le lundi, qui ont plus que triplé cette veille du début du confinement, la hausse est revenue à 35% le mardi. Puis le week-end a été marqué par de forts reculs de 22% samedi et 23% dimanche.

"La limitation des déplacements, additionnée au stockage important des derniers jours, ont occasionné des petites journées en termes de chiffre d'affaires" , commente le cabinet Nielsen.

Limiter le temps passé dehors

Si le commerce "poursuit sa tendance très positive", les grandes surfaces "commencent à souffrir par rapport aux petites surfaces (qui) permettent aux consommateurs de limiter le temps passé en dehors du domicile, et ont les faveurs des Français sur ces premiers jours de confinement", relève l'étude.

Par ailleurs les livraisons à domicile ont bondi de 90,2% et les achats effectués en ligne et récupérés dans des "drive", de 74,3% , juste devant les courses effectuées dans des commerces alimentaires de proximité, en zone urbaine (+ 62,4%) ou rurale (+74,2%).

En revanche les hypers de plus de 7.500 m2 ont été délaissés puisqu'ils n'enregistrent qu'une hausse de 3,3% des achats.

Parmi les produits les plus achetés figurent le riz (+123%), les pâtes (+122%), les conserves de légumes (+86%), la purée (+143%), les plats cuisinés en boîtes italiens (+159%) et les surgelés: volaille (+116%), poissons (+108%) ou viande (+109%). Quant au papier-toilettes et à l'essuie-tout, ils sont aussi toujours stockés par les consommateurs (+92%).