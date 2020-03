Coronavirus : après la BCE, Emmanuel Macron appelle la zone euro à soutenir l'économie

Le président français, qui avait estimé il y a six jours que le premier train de mesures de la BCE n'allait pas assez loin, a exprimé mercredi soir son "plein soutien aux mesures exceptionnelles" de la BCE.

Le président Emmanuel Macron, le 15 mars 2020 au Touquet. ( POOL / PASCAL ROSSIGNOL )

La Banque centrale européenne a annoncé mercredi 18 mars un plan d'"urgence" de 750 milliards d'euros destinés à des rachats de dette publique et privée pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie de la pandémie de coronavirus.

"Les temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire", a tweeté la présidente de l'Institut de Francfort Christine Lagarde. Ce soutien doit contribuer à relancer un système économique grippé , où de nombreuses sociétés sont obligées de suspendre leur activité face au virus et où certaines vont se retrouver bientôt menacées de faillite.

Le président français Emmanuel Macron, qui avait estimé il y a six jours que le premier train de mesures de la BCE n'allait pas assez loin, a exprimé mercredi soir sur Twitter son "plein soutien aux mesures exceptionnelles" de la BCE."A nous Etats européens d'être au rendez-vous par nos interventions budgétaires et une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro. Nos peuples et nos économies en ont besoin", a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé par quels mécanismes pourrait être renforcée cette "solidarité financière".

Les 19 Etats de la zone euro sont liés par un Mécanisme de stabilité européen mis en place en réponse à la crise de la dette publique du début des années 2010. Ce fonds lève lui-même ses ressources sur le marché de la dette publique pour prêter ensuite, sous conditions, aux pays membres qui traversent des difficultés économiques et budgétaires.