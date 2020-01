Coronavirus : Air France suspend ses vols vers la Chine jusqu'au 9 février

Air France coupe provisoirement les ponts avec la Chine. Pour « assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels en France et à travers le monde », alors qu'un coronavirus a fait 170 morts en Chine, la compagnie aérienne a décidé de « suspendre ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu'au 9 février », annonce-t-elle dans un communiqué.Mercredi, Air France avait déjà indiqué qu'elle réduisait son activité à un vol quotidien vers Shanghai et Pékin à compter de vendredi. Une annonce qui faisait suite à la décision du groupe, le 22 janvier, de suspendre tous ses vols à destination de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. LIRE AUSSI > Coronavirus : 7000 personnes bloquées à bord d'un navire de croisière en ItalieAir France « assurera des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir du jeudi 30 janvier afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés », ajoute-t-elle.L'inquiétude des personnels d'Air France Selon des sources syndicales, lors d'un conseil social et économique (CSE) central extraordinaire jeudi après-midi, le personnel d'Air France a présenté une motion à la direction faisant état de l'inquiétude des salariés amenés à desservir des destinations chinoises.« Cette motion a été soutenue par toutes les corporations, aussi bien par le personnel navigant et par le personnel au sol », indique une source syndicale. « Les personnels navigants sont inquiets », ajoute une autre source syndicale.Avant Air France, d'autres compagnies avaient fait le choix de suspendre leurs vols vers la Chine. La compagnie britannique British Airways a été la première compagnie européenne à annoncer une telle mesure. Elle a été suivie par la compagnie allemande Lufthansa, l'espagnole Iberia, la scandinave SAS, la néerlandaise KLM, le groupe indonésien Lion Air ou encore trois compagnies ...