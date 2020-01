Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Air France suspend ses vols vers la Chine continentale Reuters • 30/01/2020 à 15:41









CORONAVIRUS: AIR FRANCE SUSPEND SES VOLS VERS LA CHINE CONTINENTALE PARIS (Reuters) - Air France a suspendu jeudi jusqu'au 9 février tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale en raison de l'épidémie de coronavirus. La compagnie assurera des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir de ce jeudi afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés, précise Air France dans un communiqué. Air France avait déjà suspendu le 22 janvier tous ses vols à destination de Wuhan, où le nouveau coronavirus 2019-nCoV est apparu en décembre. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

