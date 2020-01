Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Air France suspend la desserte de Wuhan Reuters • 29/01/2020 à 19:37









CORONAVIRUS: AIR FRANCE SUSPEND LA DESSERTE DE WUHAN PARIS (Reuters) - Air France a annoncé mercredi la suspension de la desserte de Wuhan, principal foyer de l'épidémie de coronavirus, dans le centre de la Chine, et la réduction du nombre de vols à destination de Pékin et de Shanghai. "La compagnie a suspendu la desserte de Wuhan (province de Hubei) jusqu'à nouvel ordre", écrit-elle dans un communiqué. "A ce stade, la desserte de Shanghai et Pékin est maintenue, l'OMS ne préconisant pas de restriction de voyage sauf de et vers la province de Hubei (...) Néanmoins, en raison de la baisse de la demande sur ces destinations, Air France ajuste son programme de vols et opérera un vol quotidien vers Shanghai et Pékin à compter du vendredi 31 janvier 2020", ajoute la compagnie. (Lawrence Frost, édité par Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame)

