CORONAVIRUS: ADP PERD 3 MLNS D'EUROS DE CA PAR JOUR PARIS (Reuters) - Le groupe Aéroports de Paris (ADP) perd chaque jour plus de trois millions d'euros de chiffre d'affaires en raison de l'épidémie de coronavirus qui a cloué les avions au sol et conduit à la fermeture de l'aéroport d'Orly, a déclaré mardi son PDG, Augustin de Romanet. "Nos pertes de chiffre d'affaires par jour c'est plus de trois millions d'euros", a-t-il déclaré sur France Inter tout en précisant que "l'exigence" pour le groupe était "de ne pas demander d'aide à l'Etat au-delà du chômage partiel". (Nicolas Delame et Marine Pennetier, avec Gwenaëlle Barzic)

