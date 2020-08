Coronavirus : à quoi va ressembler la rentrée scolaire ?

Le dernier protocole sanitaire qui régit la rentrée scolaire n'impose plus un mètre de distanciation physique si ce n'est pas possible et assouplit les règles relatives au brassage des élèves.

Une classe de Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 22 juin 2020. ( AFP / THOMAS SAMSON )

En prévision de la rentrée, le ministère de l'Education nationale publie un nouveau protocole sanitaire qui prévoit des assouplissements. Révélé par Le Monde , ce protocole qui remplace celui du 22 juin a été envoyé aux recteurs, aux personnels de direction et à l'ensemble de la communauté éducative le 20 juillet, a expliqué à l' AFP le ministère.

Plusieurs changements entre les deux textes concernent les règles de distanciation physique et de brassage entre élèves. Selon le dernier protocole qui régit la rentrée scolaire et qui, selon le ministère, ne devrait plus être modifié, la distanciation physique ne s'appliquera plus dans les espaces extérieurs.

Dans les espaces clos (salles de classe, bibliothèques, cantines...), elle ne sera plus obligatoire "lorsqu'elle n'est pas matériellement possible" ou "qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves".

Les élèves de plus de 11 ans devront toutefois continuer à porter un masque dans les espaces clos et extérieurs lorsqu'une distanciation d'un mètre ne peut être garantie et qu'ils sont placés face à face ou côte à côte. Les personnels ainsi que les collégiens et lycéens porteront un masque durant leurs déplacements. Le ministère affirme détenir un stock de masques suffisant pour les personnels jusqu'au 31 décembre.

Pour la rentrée de septembre, le nouveau protocole assouplit également les règles relatives au brassage des élèves . En effet, "la limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire". Les établissements scolaires devront toutefois organiser le déroulement de la journée de manière à limiter "dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants".

La limitation du brassage n'est plus obligatoire dans les transports scolaires. Mais les collégiens et lycéens doivent porter un masque "si la distanciation entre élèves ne peut être garantie".

Les règles de nettoyage sont également assouplies . Désormais la mise à disposition d'objets partagés au sein d'une même classe est permise sans conditions de désinfection.