Coronavirus : à Montreuil, « l'école, c'est terminé ! »

Il y a les parents furieux, les parents angoissés, les parents philosophes. Ceux qui sortent en coup de vent du collège et ceux qui s'attardent à fumer une cigarette en poussant des soupirs. Il y a les gamins, aussi ? des gamins souvent hilares, surexcités par la présence des caméras et que ce branle-bas de combat met en joie. Une adolescente s'approche pour dire bonjour à la mère d'une copine, coupée net dans son élan (« pas de bise, on a dit ! »). Deux autres gloussent derrière des masques approximatifs. Un môme s'appuie à la grille avec une nonchalance étudiée en certifiant (« je suis en troisième, je sais ce que je dis ») qu'un nouveau cas de coronavirus a été détecté dans l'établissement ? « Enfin, c'est la rumeur, mais le Samu est quand même venu, enfin, c'est ce qui se dit, mais il est peut-être chez lui. » « Vous tenez là une excellente source », lâche en passant devant lui un enseignant fatigué.Lire aussi Les épreuves du bac vont-elles être délocalisées ?Ce lundi, une réunion d'information était organisée au collège Paul-Éluard de Montreuil (Seine-Saint-Denis), après qu'une élève de sixième et son père, médecin dans un hôpital parisien, ont été testés positifs au Covid-19. Si les camarades de classe de la jeune fille sont confinés chez eux pour quatorze jours, les autres cours sont pour l'heure maintenus. « On a été appelés hier par le principal adjoint, rapporte la mère d'un élève soumis...