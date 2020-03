Coronavirus : à Dakar, le retour des Français s'organise

Six vols sont exceptionnellement mis en place à partir de ce jeudi 19 mars au départ de Dakar pour les nombreux voyageurs bloqués au Sénégal par la suspension des liaisons aériennes avec la France à cause du coronavirus, a annoncé l'ambassade de France. « Les discussions entre l'ambassade de France, Air France et les autorités sénégalaises ont permis la mise en place de cinq vols supplémentaires d'Air France », a indiqué l'ambassade à l'Agence France-Presse.Lire aussi Coronavirus : les pays africains contre les fake newsPas de rapatriement, mais des vols commerciauxLes avions décolleront de Dakar pour Paris entre ce jeudi et lundi, a-t-elle précisé, ajoutant qu'il s'agira de vols commerciaux « à des tarifs préférentiels consentis par Air France compte tenu des circonstances ». À ces vols s'ajoute un Airbus d'Air Sénégal qui desservira Paris vendredi. Les services de l'État français au Sénégal travaillent avec les compagnies aériennes à établir des listes de passagers prioritaires notamment en raison de leur situation personnelle ou de leur état de santé, a indiqué l'ambassade.Il s'agira de vols commerciaux à des tarifs « raisonnables », et non d'un rapatriement par l'État, précise bien le Quai d'Orsay, alors que certains s'attendaient à une prise en charge sur les deniers publics. En ce qui concerne les prix, le message ne semble pas encore passé. Kenza Baumaris, jeune étudiante venue faire un stage à Dakar, s'est vu...