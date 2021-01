Coronavirus à Cuba: fermeture des écoles et transport réduit à La Havane

Des enfants sur le chemin de l'école à La Havane, le 13 janvier 2021 ( AFP / YAMIL LAGE )

La Havane fermera ses écoles, bars et restaurants jeudi et arrêtera tout transport public à 21h00 en raison d'un regain de cas de coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités cubaines.

L'interdiction de déplacement des véhicules et personnes entre 19h00 et 05h00, annoncée dans un premier temps par les médias d'Etat, a finalement été retirée de la liste des mesures devant entrer en vigueur, de même que la suspension totale du transport public, dont la circulation sera toutefois restreinte aux horaires de 05h00 à 21h00.

Bars et restaurants seront fermés, seules la vente à emporter et la livraison à domicile de plats étant autorisées.

Des "amendes sévères avec des montants élevés" sont prévues en cas de non-respect de ces règles ou de port incorrect du masque, a précisé le journal d'Etat Tribuna de La Habana.

En 2020, les écoles de la capitale avaient fermé de mi-mars à fin octobre, celles du reste du pays rouvrant dès septembre car la pandémie y était moins présente.

Cuba, un pays de 11,2 millions d'habitants qui avait réussi à contrôler l'expansion de la maladie sur son territoire, lui permettant à l'automne de redémarrer l'activité économique et de rouvrir ses frontières au tourisme, est confronté depuis plusieurs semaines à des chiffres records de contaminations.

Mercredi, les autorités sanitaires ont annoncé 550 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à 16.044 dont 158 décès.

Lors d'une réunion du Conseil de défense de la province de La Havane, il a été décidé "l'interruption jeudi des classes et du transport inter-provincial, même si est maintenu le transport de marchandises", a indiqué Tribuna de La Habana.

Durant cette réunion, "il a été souligné l'importance de laisser l'accès libre aux camions et autres moyens de fournitures de légumes, fruits, viandes et autres types d'aliments, aux marchés et points de vente de la ville", dans ces pays aux pénuries récurrentes.

Des écolières regardent sur leur téléphone portable à l'entrée de leur établissement scolaire à La Havane, le 13 janvier 2021 ( AFP / YAMIL LAGE )

Les cours seront donnés via la télévision à partir du mercredi 20 janvier, a annoncé sur Twitter la ministre de l'Education, Ena Elsa Velazquez.

Ces dernières semaines, l'île avait commencé à appliquer des mesures pour tenter de freiner le rebond de cas, en limitant notamment depuis le 1er janvier les vols en provenance des Etats-Unis, du Mexique, du Panama, de République dominicaine, des Bahamas et de Haïti.

Depuis le 10 janvier, elle exige aussi un test PCR négatif à toute personne arrivant dans le pays.

lp-ka/plh