Coronavirus : 9 cas dans le Morbihan, les voyages scolaires annulés

La préfecture du département du Morbihan a annoncé, lundi 2 mars, que neuf cas d'infection à la nouvelle souche de coronavirus Covid-19 ont été détectés dans ce département, « avec deux cas à Auray, quatre cas à Crac'h et deux cas à Carnac ». La préfecture n'a pas indiqué où se trouvait le neuvième cas. Par ailleurs, « d'autres personnes ont fait l'objet de prélèvements actuellement en cours », ajoute la préfecture dans son communiqué. Les rassemblements collectifs sont interdits dans le département jusqu'au samedi 14 mars.Lire aussi Coronavirus : le salon Livre Paris annuléDans les trois communes concernées (Auray, Carac'h et Carnac), les établissements scolaires, les crèches et l'accueil périscolaire sont également fermés jusqu'au 14 mars, a ajouté la préfecture. Patrice Faure, préfet du Morbihan, et Stéphane Mulliez, directeur général de l'agence régionale de santé Bretagne, tiendront une conférence de presse lundi à 11 heures à la préfecture du Morbihan à Vannes.Impact « significatif » sur l'économieSur son site, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé lundi que tous les voyages scolaires à l'international et dans les zones à risque en France (Haute-Savoie, Oise) sont annulés « jusqu'à nouvel ordre ». « Les autorités académiques doivent donc interdire tout départ prévu à l'étranger ou dans les deux « clusters » situés sur le territoire national dans l'attente de consignes...