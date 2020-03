Coronavirus: 860 décès et plus de 2.000 patients en réanimation, annonce Véran

Le coronavirus a tué 860 personnes depuis le début de l'épidémie et 2.082 patients étaient lundi soir en réanimation, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran qui promet des tests de dépistage rapide dans les prochaines semaines.

Ces bilans traduisent une augmentation de 186 décès, 335 patients supplémentaires en réanimation et 1.435 personnes de plus hospitalisées en 24 heures, a précisé le ministre, sur un total de 8.675 patients hospitalisés.

Après le décès de cinq médecins en France, le ministre a annoncé que "pour tous ces soignants qui tombent malades, le coronavirus sera reconnu comme maladie professionnelle: il n'y aura aucun débat là-dessus".

"La situation est difficile", a-t-il reconnu, "mais nous ne perdons pas espoir".

Répondant à l'inquiétude des professionnels, il a également assuré que "20 millions de masques seront livrés cette semaine aux hôpitaux et aux Ehpad, en privilégiant les zones de circulation active du virus" et encore 20 millions aux soignants de ville "au plus tard au début de la semaine prochaine".

De même, il a indiqué que grâce aux travaux en cours, deux sortes de tests fondamentaux pour identifier les malades du coronavirus "plus rapides, plus simples, évitant de passer par de grosses structures" allaient être disponibles, "nous espérons dans les prochaines semaines".

Il s'agit de sérologies qui permettent, par simple prise de sang, de savoir si le patient a ou non contracté la maladie.

Selon M. Véran, avec 5.000 tests pratiqués chaque jour actuellement, la France est dans la "moyenne haute" des pays occidentaux, même si l'Allemagne en réalise "un peu plus du double".

"Tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, sont pleinement mobilisés, en particulier dans le Grand Est", a-t-il encore insisté pour "faire taire certaines rumeurs": "Les cliniques privées sont mobilisées et les services de réanimation sont accessibles", a-t-il assuré.

Le ministre a par ailleurs annoncé la mise en place d'une mission spéciale sur le grand-âge, confiée à un spécialiste de la question, l'ancien parlementaire Jérome Guedj, "pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et confinées en période épidémique" dans cette phase très particulière.

Les personnes de plus de 70 ans constituent les cibles privilégiées des formes graves du virus qui oblige, en outre, à restreindre les contacts sociaux.

"Je lui ai demandé de nous aider à identifier tous les leviers" à disposition des pouvoirs publics et des acteurs sociaux et économiques "pour combattre l'isolement, en temps de crise et dans la période qui suivra".

"L'isolement ne sera jamais en pareilles circonstances synonyme d'égoïsme ou d'indifférence" a-t-il garanti.

Pour veiller sur les personnes vulnérables, le ministre de l'Intérieur a déjà demandé "à tous les préfets d'activer les plans d'alerte et d'urgence, d'ordinaire activés en cas de canicule", a-t-il encore expliqué.

Ces plans permettent aux communes d'activer l'appel et le soutien aux personnes inscrites sur le registre nominatif des personnes âgées et isolées.

Et de nombreuses communes ont déjà activé des cellules dédiées pour prendre en charge les personnes isolées, a-t-il relevé.