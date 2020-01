Coronavirus : 7000 personnes bloquées à bord d'un navire de croisière en Italie

Environ 7000 personnes, dont environ 6000 passagers, sont bloqués sur un navire de croisière au port de Civitavecchia, près de Rome, en raison de deux cas suspects du nouveau coronavirus, a-t-on appris ce jeudi auprès des autorités sanitaires et du croisiériste Costa, confirmant des informations du journal italien Corriere della sera.A bord du «Costa Smeralda», un navire de la compagnie italienne Costa Croisières, un couple de Chinois a été placé à l'isolement. La femme présente de la fièvre et des problèmes respiratoires. « Nous avons été alertés au petit matin par le ministère de la Santé et avons envoyé trois médecins à bord pour effectuer des prélèvements », a indiqué à l'AFP, une porte-parole de l'ASL (centre sanitaire) de Civitavecchia.Costa Croisières a confirmé dans un communiqué avoir «activé le protocole sanitaire pour un cas suspect, concernant une touriste de Macao, à bord du Costa Smeralda». La femme âgée de 54 ans a été «placée en isolement» dans l'infirmerie de bord ainsi que son compagnon, selon Costa.Le paquebot arrivait de Palma de Majorque (Espagne) d'après le site Marine Traffic, après avoir fait escale à Marseille, selon le correspondant de la BBC à Rome. 6,000 passengers are currently blocked on a cruise ship near port of Civitavecchia, near Rome, while a Chinese couple on board - reportedly with fever and respiratory problems - are checked for #coronavirus. The Costa Smeralda arrived from Marseille, Barcelona and Mallorca-- Mark Lowen (@marklowen) January 30, 2020 Le médecin de bord du «Costa Smeralda», le navire amiral et l'un des plus gros du croisiériste Costa Croisières, a signalé tôt ce jeudi aux autorités portuaires italiennes la présence du couple à bord. Des échantillons vont être analysés à l'hôpital Spallanzani de Rome, spécialisé dans les maladies infectieuses. Les résultats devraient être connus tard ce jeudi.Selon un passager interrogé par l'agence ...