CORONAVIRUS: 674 DÉCÈS EN FRANCE, SOIT 112 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES PARIS (Reuters) - La France a enregistré dimanche 112 décès supplémentaires liés au coronavirus, portant à 674 le nombre total de décès, a annoncé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Le nombre de contaminations avérées était désormais de 16.018, contre 14.459 la veille, a-t-il ajouté. Sur ce total, 7.240 personnes étaient hospitalisées, parmi lesquelles 1.746 en réanimation. Un médecin hospitalier figure parmi les victimes, premier tribut du personnel soignant, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Des mesures drastiques de confinement sont en vigueur depuis mardi midi sur tout le territoire national, pour une durée fixée jusqu'ici à "au moins quinze jours". Le Conseil scientifique, sur lequel s'appuie le gouvernement, se réunira à nouveau lundi pour donner son avis sur l'étendue et la durée du confinement. Mais déjà certains de ses membres appellent à un prolongement. "Quinze jours bien évidemment c'était trop court parce qu'on sait que les mesures du confinement, qui ont essentiellement pour impact de diminuer le nombre de formes graves (...), on ne voit leurs effets qu'au bout de quinze jours à trois semaines", a dit sur BFMTV Bruno Lina, virologue. "Il va falloir qu'on aille au-delà de ces quinze jours. La durée exacte est encore en discussion." La veille, le président du conseil scientifique et immunologue Jean-François Delfraissy a évoqué sur Europe 1 une période de quatre à six semaines. Face aux nombreuses voix qui s'élèvent pour réclamer un confinement plus strict, qui s'étendrait à l'ensemble de la population, la porte-parole Sibeth Ndiaye a répondu sur BFMTV que cette option n'était toujours pas sur la table. RETOUR EN CLASSE LE 4 MAI Saisi sur cette question par le syndicat des Jeunes Médecins, le Conseil d'Etat a refusé dimanche d'ordonner un confinement total, qui aurait pour effet, selon lui, de risquer de graves ruptures d'approvisionnement et de retarder l'acheminement de matériels indispensables à la protection de la santé. Il a néanmoins enjoint le gouvernement à réexaminer certaines dérogations aujourd'hui en vigueur. La dérogation pour les déplacements brefs, à proximité du domicile, "apparaît trop large, notamment rendant possibles des pratiques individuelles, telles le jogging", écrit le Conseil d'Etat dans un communiqué. "Il en va de même du fonctionnement des marchés ouverts, sans autre limitation que l'interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, dont le maintien paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale", ajoute-t-il. Dans une interview accordée au Parisien, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit souhaiter un retour en classe après les dernières vacances de printemps, le 4 mai. Le baccalauréat est pour l'instant maintenu aux dates prévues. Mais le gouvernement travaille sur différents scénarios en fonction de la durée de confinement. "Parmi ces hypothèses, il y a effectivement la prise en compte, importante ou partielle, du contrôle continu. Nous faisons un travail technique, en concertation avec les organisations représentatives, pour arriver à la bonne formule en fonction des circonstances", dit-il. La secrétaire d'État à la Transition écologique, Emmanuel Wargon, a annoncé dimanche sur Twitter être porteuse du coronavirus, amenant à trois le nombre de ministres contaminés, avec Franck Riester, le ministre de la Culture, et Brune Poirson, une autre secrétaire d'État à la Transition écologique. "Je n'ai que des symptômes bénins à ce stade. J'applique la règle : je reste chez moi pour me reposer et protéger les autres", a-t-elle écrit sur Twitter. (Caroline Pailliez, avec Gwénaëlle Barzic)

