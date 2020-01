Coronavirus : 56 morts et 2000 cas en Chine, de nouvelles restrictions sur place

La Chine continue d'aligner de nouvelles mesures pour lutter contre le nouveau coronavirus qui s'est développé sur son territoire. Alors que le bilan de cette maladie est quotidiennement revu à la hausse et que la France compte trois malades, les autorités sanitaires appellent à ne pas céder à la panique.2019-nCoV, le nom provisoire de cette maladie, est issu de la large famille dite des coronavirus. Elle peut générer aussi bien un simple rhume que de graves infections pulmonaires.56 morts et 2000 cas. Le dernier bilan communiqué ce dimanche fait état de 56 personnes décédées et environ 2000 contaminées pour la seule Chine. Samedi, il était de 41 victimes et 1300 cas officiels. La ville de Wuhan concentre 53 des 56 décès.Un mort à Shanghai. L'épidémie de pneumonie virale a fait un mort à Shanghai. Il s'agit de la première victime du coronavirus dans la grande métropole financière de l'Est du pays. La victime est un homme de 88 ans qui avait déjà des problèmes de santé. Dans la ville, 40 personnes sont infectées pour l'instant.LIRE AUSSI > Coronavirus : est-il risqué de se faire livrer des colis en provenance de Chine ?Disney ferme à Hong Kong. Le parc d'attractions Disneyland de Hong Kong a annoncé sa fermeture à compter de ce dimanche et jusqu'à nouvel. Samedi, la mégalopole a été placée en alerte sanitaire maximale. « Par mesure de précaution et conformément aux efforts de prévention déployés dans tout Hong Kong, nous fermons temporairement le parc Disneyland de Hong Kong par égard pour la santé et la sécurité de nos visiteurs et de notre personnel », a fait savoir le parc.Restrictions de circulation. La circulation automobile « non essentielle » est interdite depuis minuit dans le centre de Wuhan, où aurait émergé 2019-nCoV. La ville est devenue particulièrement silencieuse. Wuhan et sa région sont placées de facto en quarantaine depuis jeudi afin de prévenir une nouvelle propagation de ...