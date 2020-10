Coronavirus : 50% des salariés sont en télétravail dans les zones sous couvre-feu, assure Élisabeth Borne

Il faut trouver "un bon équilibre entre la santé des Français et la poursuite de l'activité économique".

Élisabeth Borne à Paris le 14 octobre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Environ 12% des heures de travail ont été télétravaillées au mois de septembre, a indiqué lundi 26 octobre la ministre du Travail, Élisabeth Borne. Elle a également souligné que le protocole mis en place en entreprise pour éviter la propagation de l'épidémie "est efficace" et "très bien appliqué".

"La situation est préoccupante", a reconnu la ministre, qui a rappelé que le télétravail était encouragé. Au mois de septembre, 12% des heures de travail étaient télétravaillées, "ce qui représente 30% des salariés sur la base de deux jours par semaine" , a-t-elle détaillé.

"Sur octobre, à peu près 50% des salariés dans les zones où le virus circule activement - c'est-à-dire là où il y a un couvre-feu - étaient en télétravail", a dit la ministre. "On encourage les entreprises à le développer autant que possible (...). Si on peut réduire les interactions il faut le faire et le télétravail peut le permettre", a-t-elle soutenu.

Éviter un reconfinement général

"On souhaite éviter un reconfinement général, en tout cas on veut trouver un bon équilibre entre la santé des Français et la poursuite de l'activité économique , éducative et culturelle", a insisté la ministre qui répondait aux questions de Jean-Michel Aphatie.

Le protocole pour éviter la propagation du virus ( gestes barrières, masques systématiques dans les espaces de travail partagés, télétravail) "est efficace", a-t-elle souligné, dans la mesure où "toutes les entreprises qui l'appliquent disent qu'il n'y a pas de chaîne de contamination".

Elle a également salué son application rigoureuse puisque sur "55.000 interventions de l'inspection du travail depuis le déconfinement, on n'a eu qu'un peu plus de 300 mises en demeure".