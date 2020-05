Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: 483 nouveaux décès en France, dont 429 en Ehpad Reuters • 18/05/2020 à 06:38









CORONAVIRUS: 483 NOUVEAUX DÉCÈS EN FRANCE, DONT 429 EN EHPAD PARIS (Reuters) - La France a enregistré 483 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 96 samedi, ce qui porte le nombre total de décès dus au COVID-19 à 28.108 depuis le 1er mars, montrent les données publiées dimanche par la Direction générale de la santé (DGS). Ce bilan se répartit entre 17.466 décès dans les hôpitaux et 10.642 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux, précise la DGS dans un communiqué. Cette hausse du bilan quotidien est la plus forte depuis le 23 avril dernier. Sur les 483 décès supplémentaires, 429 ont été enregistrés dans les Ehpad, montre le tableau de bord de l'épidémie mis en ligne par le gouvernement. Ce rebond des décès est dû à une mise à jour statistique et à une addition de données qui sont remontées des agences régionales de santé, explique-t-on à la DGS. "Il n'y a pas de hausse soudaine des décès", ajoute-t-on. Selon les chiffres communiqués par la DGS, le nombre de personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 est désormais de 19.361, soit 3.208 patients de moins en une semaine. Le nombre de malades atteints d'une forme sévère de COVID-19 et hospitalisés en réanimation s'élève à 2.087. Vingt-quatre patients ont été admis en réanimation, contre 38 il y a une semaine, mais le solde entre admissions et sorties reste négatif (-45). Depuis le début de l'épidémie, 98.569 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17.500 en réanimation, et 61.213 personnes sont rentrées à domicile. Selon les données publiées par Santé publique France, le nombre de cas de contamination s'élève à 142.411 contre 142.291 samedi, soit une hausse de 120 cas en 24 heures. Dans une interview au Journal du Dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé qu'un premier bilan sanitaire du déconfinement que la France a entamé lundi dernier pourrait être tiré "d'ici dix à quinze jours". (Jean-Stéphane Brosse)

