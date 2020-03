Coronavirus : 4 nouveaux cas dans le Morbihan

L'épidémie se propage. D'après le dernier bilan provisoire, le coronavirus a fait quatre morts en France. Par ailleurs, plus de 200 cas ont été confirmés et 12 régions sont concernées par le Covid-19. Mercredi 4 mars, 4 nouveaux cas dans le Morbihan ont été annoncés par la préfecture. Il s'agit, d'une part, de 3 personnes qui résident dans le cluster (foyer épidémique), à savoir Auray, Crac'h et Carnac. D'autre part, un autre cas a été détecté à Brec'h. Le chiffre des contaminés s'élève ainsi à 16 dans le département. L'un d'entre eux est mort. Selon l'agence régionale de santé du Grand Est, 10 autres cas ont été identifiés dans le Haut-Rhin.Cette épidémie en est actuellement au stade 2. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour rassurer les Français concernant cette épidémie qui modifie leur vie quotidienne depuis qu'elle est partie de Wuhan, en Chine, en décembre. Mercredi, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a annoncé l'encadrement des prix des gels hydroalcooliques, en rupture de stock dans les pharmacies. Comme annoncé mardi par le président Emmanuel Macron, un décret a été publié mercredi au Journal officiel pour réquisitionner les stocks de masques jusqu'au 31 mai. Sont concernés les masques de protection de type FFP2 détenus par « toute personne morale de droit public ou de droit privé » et les masques antiprojections en possession des entreprises qui les fabriquent ou les...