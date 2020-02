Coronavirus : 304 morts en Chine, près de 12 000 infections

Le bilan national de l'épidémie du coronavirus en Chine est passé à 304 morts et le nombre des personnes infectées est proche de 14 000, ont annoncé ce dimanche les autorités sanitaires chinoises.La Commission nationale de la santé a annoncé dans son point quotidien que 45 personnes étaient mortes de l'infection au coronavirus dans les dernières 24 heures.La veille, tous les décès, sauf un, avaient été enregistrés dans le Hubei, province du centre de la Chine qui est le foyer de l'épidémie apparue en décembre.Vendredi, un haut responsable du Parti communiste de Wuhan a exprimé ses « remords », estimant que les autorités locales n'avaient pas réagi assez vite pour contenir l'épidémie.L'Australie ferme ses frontières aux non-résidentsLes autres pays tentent de se protéger des risques d'épidémie. L'Australie a annoncé qu'elle allait refuser dans le pays l'entrée des non-résidents arrivant de Chine. « Seuls les citoyens australiens, les résidents australiens, les détenteurs d'une garde légale et les épouses » seront autorisés à entrer dans le pays à partir de la Chine, a annoncé le Premier ministre australien Scott Morrison. « Il sera exigé des personnes de retour qu'elles observent une période de quarantaine de 14 jours », a-t-il ajoutéEn même temps, la Chine continue d'annuler des rencontres sportives. Pékin a annoncé que le premier tournoi de l'année de la saison mondiale de badminton qui devait commencer le 25 février à Lingshui, sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine, et durer six jours.Rassurer les habitants de Carry-le-RouetEn France, après l'arrivée de 180 personnes de Wuhan à Carry-le-Rouet pour être mis en quarantaine, les riverains ont fait part de leurs inquiétudes lors d'une réunion publique organisée vendredi soir à la préfecture.Deux passagers de l'avion qui a atterri sur la base militaire d'Istres vendredi présentaient des symptômes d'une ...