Coronavirus : 25 nouveaux clusters identifiés depuis le début du déconfinement

Un homme est testé pour le Covid-19, le 15 mai 2020. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Alors que de nombreux Français craignent une deuxième vague épidémique de coronavirus , le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué dimanche 17 mai que depuis le début du déconfinement, lundi 11 mai, 25 nouveaux foyers épidémiques avaient été identifiés en France. Pour autant, il est trop tôt pour en tirer des conclusions. "Nous aurons un premier retour d'ici dix à quinze jours", a précisé le ministre.

"Depuis lundi, nous avons identifié 25 clusters sur notre territoire", a-t-il déclaré au Journal du Dimanche . " Vendredi, nous avons diagnostiqué 1.100 nouveaux patients atteints par le coronavirus. C'est moins de 2% des tests réalisés ", a ajouté le ministre, assurant que "le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel". Vendredi, plus de 50.000 tests étaient réalisés par jour.

Ces nouveaux clusters se situent un peu partout en France , y compris dans les régions classées en vert. Ainsi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Occitanie et Pays de la Loire comptent chacune trois foyers épidémiques. On dénombre également deux clusters dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine. Un foyer de contaminations a également été identifié en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un autre en Guyane et un dernier dans le Centre-Val de Loire.