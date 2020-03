Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: 231 nouveaux décès enregistrés dans les hôpitaux français Reuters • 25/03/2020 à 20:06









CORONAVIRUS: 231 NOUVEAUX DÉCÈS ENREGISTRÉS DANS LES HÔPITAUX FRANÇAIS PARIS (Reuters) - Les hôpitaux français ont enregistré 1.331 décès dus au coronavirus depuis le début de l'épidémie, soit 231 nouveaux décès en 24 heures (+21%), a annoncé mercredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. La France compte 25.233 cas confirmés par test PCR (2.933 de plus que la veille), 11.539 personnes hospitalisées (+1.363) dont 2.827 cas graves en réanimation, soit 311 de plus que mardi, a-t-il ajouté. "C'est un nombre considérable, exceptionnel dans un temps aussi bref et pour une seule maladie", a souligné le directeur général de la Santé. "Un tiers des patients hospitalisés ont moins de 60 ans et 59% entre 60 et 80 ans", a-t-il précisé. Concernant les patients décédés, 86% avaient plus de 70 ans. "Il y a des décès en hôpital, en institution, en Ehpad, en ville. Tous ces décès sont systématiquement déclarés en mairie, à l'état-civil pour être ensuite confirmés par l'Insee et Santé publique France", a encore observé Jérôme Salomon. Il a précisé que les décès dans les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) seraient recensés et centralisés dès la semaine prochaine, afin d'avoir une meilleure vision de la situation. "Trois mille neuf cents personnes sont sorties guéries de l'hôpital et le nombre est probablement beaucoup plus important car (...) plus de la moitié des cas confirmés d'infection Covid est à domicile, en ville, et non hospitalisés", a-t-il ajouté. Les huit régions les plus touchées en nombre de cas sont l'Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France, Bourgogne-France Comté, Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Trois cent treize cas ont été confirmés dans les outre-mer, dont 31 ont donné lieu à hospitalisation, a précisé le directeur général de la Santé. "Nous sommes face à une épidémie de Covid-19 totalement inédite, très sévère et rapide d'extension", a ajouté Jérôme Salomon. "La crise sera longue, les prochains jours particulièrement difficiles." (Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)

