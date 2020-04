Coronavirus : 21 856 morts en France

Jérôme Salomon le 28 mars 2020. © GEOFFROY VAN DER HASSELT / POOL / AFP

Le bilan reste élevé avec 21 856 morts en France, 516 de plus en 24 heures. Au total, 13 547 personnes sont décédées à l'hôpital, soit 311 de plus en 24 heures, et 8 309 dans les maisons de retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux, (+ 205), précise la DGS dans un communiqué. Mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, continue depuis quinze jours, selon la direction générale de la Santé.

Selon des estimations de l'Institut Pasteur, seuls 6 % des Français auront été infectés par le coronavirus le 11 mai. Une étude épidémiologique dans un lycée de Crépy-en-Valois, un des foyers de l'épidémie dans l'Oise, a d'autre part révélé que 26 % des enseignants, lycéens et leur famille possédaient des anticorps contre le virus. Des chiffres là aussi bien trop faibles pour atteindre une immunité de groupe suffisante pour stopper l'épidémie.

Les conséquences économiques et sociales sont également très lourdes. Le chômage partiel a franchi la barre des 10 millions de salariés concernés. Et le déficit de la Sécurité sociale atteindra le niveau abyssal de 41 milliards d'euros cette année.

