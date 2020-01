Coronavirus 2019-nCoV : ces spéculations et théories du complot qui émergent

À chaque événement planétaire, son lot de spéculations non prouvées voire de théories du complot évoquant, parfois de façon combinée, l'intervention des laboratoires ou de forces politiques et occultes.Le potentiellement mortel coronavirus 2019-nCoV, qui suscite de multiples inquiétudes de la population, n'y a pas coupé : sur les réseaux sociaux s'entremêlent les théories les plus alambiquées, contredisant les versions officielles. Petit florilège.Les laboratoires seraient à la manœuvre pour écouler des vaccinsUne internaute a écrit au Parisien afin d'évoquer de mystérieux documents qui « circulent » et font état d'« un virus créé par les Américains ». Sans prouver ce qu'elle avance, elle assure aussi qu'il existe des vaccins contre ce virus avec « une date d'expiration au 23 janvier 2020 ».Un utilisateur de Twitter est aussi persuadé que « les big pharma se remplissent les poches » avec le coronavirus. Quand un autre s'interroge : « Quel groupe pharmaceutique a balancé ça dans l'air ? » Tous ces internautes laissent entendre qu'un laboratoire pharmaceutique aurait volontairement propagé le virus, afin de proposer un lucratif remède. LIRE AUSSI > Attentat de Strasbourg, vaccins, Illuminati... pourquoi les complots séduisent tantRappelons simplement que ce virus, qui serait vraisemblablement d'origine animale, ne connaît à ce jour aucun vaccin. Et il faudra un certain temps pour que les chercheurs parviennent à élaborer une formule adéquate. Difficile donc d'imaginer qu'un laboratoire soit en capacité d'en sortir un de son chapeau d'ici peu.« C'est illusoire de penser qu'il y aura un vaccin pour cette épidémie, mais l'épidémie actuelle peut être l'occasion de faire des avancées majeures », insiste le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, à Paris.La théorie du virus qui se serait « échappé » d'un ...