Coronavirus : 170 morts en Chine, la Russie ferme sa frontière

Le bilan du coronavirus apparu cet hiver continue d'empirer. Mercredi a été le jour le plus meurtrier depuis l'apparition de la maladie. Parallèlement, plusieurs pays organisent le rapatriement de leurs ressortissants alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tient une nouvelle réunion sur le sujet.38 décès dans les dernières 24 heuresLes autorités chinoises ont fait état ce jeudi matin de 38 décès sur les 24 heures précédentes, soit la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie en décembre, portant le bilan à 170 morts. Le nombre de patients contaminés a bondi à environ 7700 en Chine continentale (hors Hong Kong), dépassant désormais largement le nombre (5327) de personnes infectées en 2002 et 2003 par l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère). Ce coronavirus avait alors fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale. Certains coronavirus sont mortels d'autres bénins ; ils appartiennent à une famille de maladies allant du simple rhume à la grave infection respiratoire.Si l'essentiel des contaminations ont été détectées en Chine continentale, une quinzaine d'autres Etats sont également touchés, avec au total environ 80 cas confirmés, dont un cinquième cas en France mercredi. Les rues de Wuhan désertées par 11 millions d'habitants La Russie ferme sa frontièreLa Russie a annoncé ce jeudi son intention de fermer ses 4250 km de frontière avec la Chine. « Un ordre a été signé aujourd'hui et il est entré en vigueur. Nous informerons aujourd'hui tout le monde des mesures prises pour fermer la frontière en Extrême-Orient », a annoncé le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, cité par les agences russes, alors que des restrictions sur la délivrance de visas aux Chinois ont aussi été introduites.Il n'a pas apporté dans l'immédiat de détails du calendrier, ni dit si cette fermeture de la frontière concerne aussi les ports. Les ...