Coronavirus : 130.000 Français bloqués à l'étranger

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian appelle les milliers de touristes français concernés à faire preuve de "patience" et assure que tout est fait pour qu'ils rentrent d'ici la fin de la semaine.

Des passagers arrivant d'Italie scannés à l'aéroport de Casablanca, au Maroc, le 3 mars 2020. ( AFP / FADEL SENNA )

Quelque 130.000 ressortissants français sont bloqués à l'étranger, en raison de la pandémie de Covid-19, a estimé le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian vendredi 20 mars. "La question la plus difficile ce sont ceux qui sont de passage à l'étranger, en voyage, généralement pour des vacances et qui sont aujourd'hui comptabilisés, de l'ordre de 130.000 sur l'ensemble de la planète", a-t-il indiqué sur Franceinfo . "C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde (..) Il faut donc tranquillement, sereinement, avec sang-froid, attendre son tour si j'ose dire", a-t-il conseillé sur BFMTV .

Beaucoup de pays ont suspendu les vols vers l'Europe, nouvel épicentre de la pandémie. Quelque 6.000 à 7.000 Français sont ainsi encore bloqués au Maroc et 4.000 en Tunisie, qu'ils soient touristes ou en déplacement personnel et professionnel, a précisé le ministre.

"Ils marquent de l'impatience, je les comprends, ils ont parfois de l'angoisse, je les comprends, mais qu'ils sachent que toutes les situations nous sont connues et on essaie dans toutes les situations de trouver les moyens de permettre leur retour le mieux possible, le plus rapidement possible (...) Mais il faut de la patience", a estimé Jean-Yves Le Drian.

Des vols organisés pour faire revenir les Français du Maroc et de Tunisie

Interrogé sur la possibilité de faire rentrer tous les Français d'ici la fin de la semaine, le chef de la diplomatie française a répondu : "Nous faisons tout pour que ce soit le cas". Ainsi, depuis vendredi dernier, 90 vols, dont beaucoup de vols spéciaux, ont permis d'évacuer les deux tiers des 20.000 Français qui étaient initialement coincés au Maroc. Une trentaine de vols vont également être organisés pour permettre le retour des Français de Tunisie .

Jean-Yves Le Drian invite par ailleurs les quelque trois millions de Français résidant à l'étranger à y rester. "Nous pensons que pour leur propre sécurité et pour lutter contre ce virus, il faut rester chez soi. Et si le chez soi c'est à l'étranger, qu'on reste dans son chez soi à l'étranger", a-t-il insisté.