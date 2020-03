Coronavirus: 12 malades évacués de Corse par un navire militaire

Un ambulance transporte des malades vers le porte-hélicoptère Tonnerre à Ajaccio le 22 mars 2020 pour être transférés sur le continent ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Douze malades atteints du Covid-19 ont été évacués dimanche de Corse vers Marseille à bord d'un porte-hélicoptères de la Marine, le Tonnerre, afin de désengorger les hôpitaux d'Ajaccio, en situation de "quasi-saturation" dans leur service de réanimation.

Après des évacuations organisées par les airs, l'armée a de nouveau contribué à la lutte contre le nouveau coronavirus: arrivé dans le port d'Ajaccio tôt dimanche matin, le Tonnerre en est reparti peu après 14H00, après avoir transféré à bord 12 patients dans une rotation d'ambulances entre le centre hospitalier d'Ajaccio et le navire, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le porte-hélicoptères devrait rejoindre Marseille tôt lundi matin, à l'issue d'une quinzaine d'heures de traversée, a précisé à l'AFP le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, son commandant, lors d'un point-presse.

Les malades, dont six étaient en réanimation et six uniquement sous oxygène, seront alors acheminés dans différents hôpitaux marseillais: la Timone, l'hôpital Nord, Saint-Joseph et l'hôpital Européen, selon l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ARS).

"L'ARS va contacter toutes les familles pour les prévenir du lieu d'arrivée de leur proche", a indiqué Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'ARS de Corse, précisant que samedi, "un entretien entre chaque malade et son parent le plus proche a(vait) eu lieu". Sur les 15 lits de réanimation actuellement disponibles à Ajaccio, 13 étaient occupés dimanche soit une "quasi-saturation", a-t-elle également souligné.

"C'est évidemment toujours difficile de les voir partir pour les familles mais c'était une réponse qui était absolument nécessaire", a assuré le préfet de Corse Franck Robine, rappelant la "nécessité absolue" que les Corses "restent chez eux" et du "respect strict des gestes barrières".

Le porte-hélicoptère Tonnerre ancré au port d'Ajaccio, accueille des ambulances transportant des malades qui vont être transférés sur le continent le 22 mars 2020 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Quelque 200 marins de l'équipage du porte-hélicoptères amphibie, mais aussi des équipes mixtes de soignants civils et du service de santé des armées mènent cette évacuation très délicate. "Une fois à bord, les malades seront transférés dans les structures hospitalières du Tonnerre", a précisé à l'AFP un porte-parole de la préfecture maritime de Toulon.

- "Fierté et humilité" -

"L'équipage du Tonnerre est parcouru par deux sentiments, à la fois une fierté bien légitime de venir porter assistance à ces populations et en même temps une humilité de rigueur compte tenu de la sensibilité de la crise et de l'impératif de préserver ces patients jusqu'à leur arrivée à Marseille", a confié à l'AFP son commandant, le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, dans un point-presse.

L'opération succède à deux missions "Morphée" de l'armée de l'air, qui ont permis d'évacuer par avion militaire des patients hospitalisés en Alsace vers des régions moins saturées.

Installation par l'armée d'un hôpital militaire sur le parking de l'hôpital Emile Muller, le 21 mars 2020 ( POOL / SEBASTIEN BOZON )

La Corse, qui compte 340.000 habitants dont 94.000 sont âgés de 60 ans et plus selon l'Insee, dénombrait dimanche 173 cas confirmés de coronavirus, selon les autorités sanitaires. L'épidémie y a jusqu'à présent fait huit morts et ""une vague d'augmentation de cas de coronavirus" est attendue dans les jours à venir, avait indiqué vendredi à l'AFP le préfet.

"Les porte-hélicoptères amphibies sont les couteaux suisses de la Marine", a tweeté la Marine nationale. Le Tonnerre est un "hôpital embarqué", a souligné dans une vidéo diffusée par la Marine son commandant Arnaud Tranchant. L'armée a reconfiguré le bâtiment, "qui est en temps normal prévu pour la médecine de guerre", en installant des lits de réanimation, a-t-il aussi précisé.

Le porte-hélicoptères, qui a notamment servi après le passage du cyclone Irma aux Antilles, a aussi été aménagé pour "séparer de manière totalement étanche la zone de l'hôpital, qui sera en vase clos, et le reste de l'équipage", a ajouté le militaire.

