Coronavirus : 100 cas confirmés en France

Au soir du samedi 29 février, la France a atteint les 100 cas de contamination au nouveau coronavirus Covid-19. Sur ces 100 personnes, 86 sont hospitalisées, dont 9 dans un état grave, a fait savoir samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. L'importance du nouveau bilan « est lié à un important cluster [regroupement de cas] dans l'Oise », particulièrement touchée par le virus, selon Jérôme Salomon. « L'investigation des deux cas initiaux dans l'Oise a permis de détecter cet important cluster qui est désormais de 36 cas au total ? donc plus 18 par rapport à hier ? par des contacts professionnels et familiaux », a-t-il poursuivi.L'académie d'Amiens a annoncé la fermeture des écoles, collèges et lycées dans plusieurs communes du département de l'Oise (Creil, Montataire, Villers-Saint-Paul, Nogent-sur-Oise, Vaumoise, Crépy-en-Valois, Lamorlaye et Lagny-le-Sec), soit 102 établissements au total. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense suivi d'un conseil des ministres exceptionnel pour faire le point sur l'épidémie. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé plusieurs décisions. Sur l'ensemble du territoire, tous les rassemblements « de plus de 5 000 personnes en milieu confiné » vont être annulés, ainsi que certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris prévu dimanche, et le carnaval d'Annecy, qui devait se dérouler du 6 au...