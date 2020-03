Coronavirus: 10 morts dans un Ehpad du Loir-et-Cher

Une infirmière met un masque de protection avant de s'occuper d'un pensionnaire malade, le 4 mars 2020 dans un EHPAD de Brest ( AFP / Loic VENANCE )

Dix des 92 résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) "de Coinces" à Salbris (Loir-et-Cher) sont morts "en lien possible avec le Covid-19", a annoncé vendredi l'agence régionale de Santé du Centre Val de Loire.

"En dépit de l'engagement du personnel soignant et du volontarisme de son équipe de direction, nous avons le regret de confirmer, à ce jour, 10 décès en lien possible avec le Covid-19", ont annoncé l'ARS et la préfecture dans un communiqué.

"En outre, un résident et 5 agents de l'Ehpad dont son directeur ont été confirmés Covid-19", est-il précisé.

Selon l'ARS, "des mesures de sécurité sanitaire renforcées ont été déclenchées sur place pour isoler les patients, confiner les professionnels concernés et renforcer les mesures d'hygiène". "Toute l'équipe mobilisée de l'Ehpad fait en sorte d'accompagner dans les meilleures conditions les résidents dans cette période épidémique", ajoute l'Agence.

L'épidémie de Covid-19 a fait 1.995 morts à l'hôpital en France, un chiffre qui n'inclut pas les décès dans les Ehpad ou à domicile.

aag/cbn