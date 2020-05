Coronavirus : 1 Français sur 4 n'aurait pas l'intention de se faire vacciner

Les chercheurs du monde entier tentent de mettre au point un vaccin. (Photo d'illustration.) © BEN STANSALL / AFP

Alors que le monde entier espère que la course au vaccin portera rapidement ses fruits pour endiguer l'épidémie de coronavirus, un obstacle de taille pourrait ralentir le processus. Car si un vaccin venait à être mis au point, encore devrait-il être accepté par le plus grand nombre. Selon une étude relayée par Les Échos, les réticences pourraient être plus importantes que prévu.

D'après l'article, publié dans la revue The Lancet (où une vaste étude sur les dangers de l'hydroxychloroquine vient également de paraître), 1 Français sur 4 refuserait ainsi de se faire vacciner. « Cette méfiance risque de devenir un problème lorsque le vaccin sera disponible », expliquent dans la revue les scientifiques français appartenant au projet Coconel (Coronavirus & confinement), lancé par un consortium d'unités de recherche, dont l'École des hautes études en santé publique (EHESP).

Cette statistique est le fruit d'une enquête en ligne portant sur un échantillon représentatif de la population française fin mars, au début du confinement. « Nous avons constaté que 26 % des répondants déclaraient que si un vaccin contre le SRAS-CoV-2 devenait disponible, ils ne l'utiliseraient pas », assurent les chercheurs. Les réponses ont été recueillies au moment du pic de l'épidémie.

Selon l'étude, ce rejet est plus

