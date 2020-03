Coronavirus : 1,6 million de salariés déjà au chômage partiel

En 24 heures, le nombre de salariés au chômage partiel a augmenté de 30%, a annonce jeudi soir la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Depuis le 15 mars, tous les restaurants sont fermés en France. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus en France , le gouvernement a mis en place depuis 15 jours un certain nombre de mesures, dont la fermeture de tous les commerces non essentiels et un confinement général. De nombreux salariés sont ainsi privés d'activités.

Pour faire face à cette situation, l'exécutif prend en charge le chômage partiel, qui assure aux salariés 84% de leur salaire net (et 100% pour ceux touchant le Smic). Depuis le début de la crise, 150.000 entreprises et 1,6 million de personnes sont entrées dans le dispositif , a annoncé jeudi 26 mars la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Depuis le début de la crise, "ce sont 150.000 entreprises et 1,6 million de salariés qui sont protégés", a tweeté la ministre. En 24 heures, ce chiffre est en hausse de 50% pour les entreprises et 30% pour les salariés , a-t-elle souligné. "Nous protégeons l'emploi, les salariés, les compétences", a-t-elle réaffirmé.

Le dispositif de chômage partiel a d'ores et déjà coûté 4 milliards d'euros aux finances publiques, a indiqué pour sa part jeudi soir le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France 2. Au total 8,5 milliards d'euros ont été fléchés à cette fin, mais M. Le Maire avait déjà indiqué que ce ne serait pas suffisant.

Ce dispositif sera prolongé "jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire", a assuré M. Le Maire, qui a aussi dit qu'il ne devait pas y avoir de licenciements pendant la crise épidémique. "Si vous avez une perte d'activité, vous faites du chômage partiel", a-t-il déclaré à l'intention des employeurs.