"Coronabonds": les commissaires français et italien mettent la pression sur l'Allemagne

Les "coronabonds" doivent venir en complément du projet de "plan Marshall" européen souhaité par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Thierry Breton à Munich, en Allemagne, le 15 février 2020. ( AFP / CHRISTOF STACHE )

Cela doit être l'un des 4 piliers de la relance de l'activité économique après la crise du coronavirus : un fonds européen financé par l'impôt et capable d'émettre des obligations à long terme. Mais ces "coronabonds" font face à une opposition forte de l'Allemagne et de certains pays du nord. Lundi 6 avril, deux commissaires européens, dont le Français Thierry Breton, plaident pour ce projet dans une tribune publiée dans la presse.

Sans en appeler directement à l'Allemagne, les commissaires européens au Marché intérieur Thierry Breton et à l'Économie, Paolo Gentiloni, demandent aux 27 États membres de l'UE de faire preuve de "solidarité" en créant un fonds européen financé par l'impôt et capable d'émettre des obligations à long terme , dans une tribune publiée en Allemagne par la Frankfurter Allgemeine Zeitung et Le Monde en France. Selon les commissaires, ce fonds ne devrait toutefois servir qu'à financer le développement économique après la crise.

Certains États européens, dont la France et l'Italie, ont dernièrement demandé à l'Allemagne et certains pays du nord de l'Europe la mutualisation de certaines dettes face aux conséquences économiques de la pandémie. Cette mutualisation, sous la forme de "corona bonds", est fortement rejetée par l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays du nord, plus vertueux sur un plan budgétaire.

"Plan Marshall" européen

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle promis vendredi un "Plan Marshall" européen , via le budget de l'UE pour la période 2021 à 2027, afin de relancer l'économie après la crise.

M. Breton et M.Gentiloni voient du reste leur concept servir de "complément" à celui lancé par Mme von der Leyen. Selon eux, les sommes en jeu sont telles que l'UE a besoin d'un "quatrième pilier" en plus des trois autres constitués par le fonds de secours MES (Mécanisme européen de stabilité), la Banque européenne d'investissement et l'initiative à court terme de l'UE pour garantir les plans de chômage partiel des États membres.

Principaux chiffres du choc économique causé par le coronavirus. ( AFP / )

Une chose est sûre, "le temps presse" et "nous devons être créatifs", préviennent les deux signataires de cette tribune à la veille d'une réunion des ministres des finances de l'UE qui veulent discuter des moyens financiers de lutter contre la pandémie lors d'une vidéoconférence.

Le président de l'Assemblée nationale française Richard Ferrand et son homologue allemand Wolfgang Schäuble plaident eux pour "plus de solidarité et d'intégration financière" en Europe face à la crise du coronavirus, dans une tribune également publiée lundi dans les quotidiens Le Figaro et Frankfurter Allgemeine Zeitung.