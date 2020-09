Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cornet ultime rescapée Reuters • 06/09/2020 à 11:15









Cornet ultime rescapée par Adonis Vesin (iDalgo) Une Française en deuxième semaine à l'US Open ! Alizé Cornet (49e mondiale) va découvrir pour la première fois les huitièmes de finale à Flushing Meadows. La Tricolore n'a même pas pu terminer son match contre l'Américaine Madison Keys (14e mondiale, 7-6(4), 3-2), qui avait pourtant remporté son jeu de service blanc avant d'abandonner (douleurs à la nuque). Cornet avait tout de même dû sauver une balle de set dans la première manche. Elle affrontera la revenante bulgare Tsvetana Pironkova, tombeuse de Donna Vekic (26e mondiale), de retour sur le circuit après trois ans d'arrêt et la naissance d'un petit Alexander. Tout n'a pas été rose cette nuit puisque Corentin Moutet (69e ATP) s'est fait balayer en trois sets par Felix Auger-Aliassime (19e) : 6-1, 6-0, 6-4 et 1 h 54 de jeu. Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Serena Williams, Victoria Azarenka, Alex De Minaur, Vasek Pospisil, Sofia Kenin, Frances Tiafoe, Matteo Berrettini et Andrey Rublev, tombeur de deux Français, continuent leur chemin vers le titre.

