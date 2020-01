Cornet s'en sort, Garcia prend la porte d'entrée

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Alors qu'elle avait été contrainte d'abandonner son quart de finale la semaine passée à Auckland à cause de douleurs à la cuisse, Alizée Cornet s'est qualifiée pour le second tour à Hobart en battant la Belge Alison Van Uytvanck (7-5, 1-6, 6-2) ce mardi. La Niçoise affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (30e) ou la Slovène Tamara Zidansek (69e) pour une place en quarts de finale. De son côté, Caroline Garcia a subi une nouvelle défaite après celle face à Eugénie Bouchard en Nouvelle-Zélande. La 46e mondiale s'est inclinée 4-6, 6-4, 6-2, contre l'Australienne Lizette Cabrera et présente donc un bilan de une victoire pour deux défaites une semaine avant le début de l'Open d'Australie. Fiona Ferro s'est quant à elle qualifiée à la suite de l'abandon de Rebecca Peterson, à 4-4 dans la première manche. Garbine Muguruza et Elise Mertens sont toujours en lice dans le tournoi après leurs larges victoires face à leurs adversaires respectives.