Cornet s'arrête au deuxième tour, Halep se balade par Samuel Martin (iDalgo) Il n'en restait qu'une, il n'y désormais plus aucune française à l'Open d'Australie à la fin du deuxième tour. Alizée Cornet s'est inclinée face à Vekic en offrant une petite résistance à son adversaire (6-4, 6-2). Si la dernière tricolore a tremblé, les favorites elles n'ont pas eu de mal à se qualifier pour le tour suivant. L'ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep a déroulé face à la Britannique Harriet Dart (6-2, 6-4). Même sanction pour Ostapenko, battue par la Suissesse Belinda Bencic (7-5, 7-5). Bertens, Kerber et Mertens ne doutent pas non plus en disposant de Rodionova (6-3, 7-5), Hon (6-3, 6-2) et Watson (6-3, 6-0). Dans le dernier match de la journée, Elina Svitolina a obtenu son ticket pour les 16e de finales du tournoi en venant à bout de l'Américaine Lauren Davis (6-2, 7-6[8-6]) avec une belle efficacité derrière son service, notamment dans le premier set.

