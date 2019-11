Cornet redonne le sourire à l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg

Alors que Lyon était en difficulté sur la pelouse de Strasbourg, Maxwel Cornet a renversé la situation en égalisant avant d'offrir une passe décisive à Jeff Reine-Adélaïde pour offrir la victoire aux Lyonnais (1-2). Belle perf'.



Strasbourg 1-2 Lyon

Cornet répond à Fofana

Ce n'est pas une nouveauté : le supporter lyonnais est moqueur. Et parmis leurs cibles favorites se trouve un certain Maxwel Cornet. Que ce soit à cause de son maillot où le logo du club a été oublié face au Zénith, ou encore en raison de sa supposée maladresse. Sauf que l'ailier ivoirien n'est tout sauf maladroit. Et il est venu le rappeler une nouvelle fois en évitant à l'OL de s'enfoncer encore un peu plus dans la crise. D'abord avec une frappe enroulée dans le petit filet, puis par un centre décisif pour offrir la victoire à Lyon (1-2). Un combo but+passe décisive que Maxwel Cornet effectue pour la troisième fois de l'année 2019. Plus que tout autre joueur de l'OL comme le rappelle OptaJean. Costaud.En l'absence de Thiago Mendes et d'Houssem Aouar, Rudi Garcia lance dans la grand bain le jeune Maxence Caqueret (19 ans) dans l'entre-jeu. Une tactique qui n'est pas vraiment payante sur les premières minutes puisque c'est Strasbourg qui allume la première mèche par l'intermédiaire de Ludovic Ajorque (5). Et si l'ancien buteur de Clermont a vu sa frappe contrée par Marcelo, il s'est rattrapé en décalant Yousouf Fofana qui décroche une jolie frappe croisée qui passes entre les jambes de Youssouf Koné et qui se loge dans le petit filet (1-0, 21). Devant au tableau d'affichage, Strasbourg continue de maîtriser la rencontre en profitant des errements défensifs de Youssouf Koné et des glissades intempestives des milieux lyonnais.