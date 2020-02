Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cornet prend la porte Reuters • 13/02/2020 à 19:40









Cornet prend la porte par Matthieu Cointe (iDalgo) Alizé Cornet s'est faite sortir ce jeudi en huitième de finale du tournoi de Saint-Pétersbourg. La Niçoise, 61e au classement WTA, a perdu face à la Grecque Maria Sakkari, 21e mondiale. Cornet a eu des opportunités mais n'a pas sur les saisir. Elle n'a converti que deux de ses dix balles de break et a fini par perdre en deux sets, 6-2, 6-4. Bien plus réaliste, son adversaire a pris la mise en jeu de la Française cinq fois, sur sept occasions. Océane Dodin est désormais la dernière Bleue en lice en Russie. Elle jouera son quart de finale vendredi face à Rybakina. Dans les autres matchs de la journée, Kvitova est venue à bout de Van Uytvanck en trois manches (7-6(1), 1-6, 6-2) et rejoint Alexandrova au prochain tour, tombeuse de Donna Vekic (6-1, 7-5). Kiki Bertens a écrasé Kudermetova dans la dernière rencontre de la journée, 6-1, 6-2.

